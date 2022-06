Il bomber ex-Juve, dopo 12 mesi di inattività, ufficializza il suo addio al calcio. Un congedo che arriva in circostanze tutt'altro che felici, poichè l'Apache ha dovuto dire addio a suo padre proprio l'anno scorso. La scomparsa del padre Segundo ha avuto un peso fondamentale nello spingere il giocatore argentino al ritiro dopo 20 anni di onorata carriera. "Sono in pensione, lo confermo. Ho smesso di giocare perché ho perso il mio più grande tifoso e anche gli stimoli", ha rivelato Tevez all'emittente argentina America TV.

Le parole di Tevez

"Questo ultimo anno è stato molto difficile, perché mio padre è morto", ha continuato Carlitos. "Un giorno mi sono alzato e ho detto a Vanessa (sua moglie, n.d.r.): 'Non gioco più'. Poi ho chiamato Adrian Ruocco (il suo agente, n.d.r.) e gli ho detto: 'Senti, non giocherò più. Mi fermo'. Ho chiamato Riquelme (vicepresidente del Boca Juniors, n.d.r.) e gli ho spiegato: 'Domani ho bisogno che il club faccia una conferenza stampa'. Non ho più giocato e la mia famiglia ha capito che non avrei ripreso a farlo".

Tevez poi conclude: "Adesso mi sto godendo la vita, la mia famiglia, i miei affari; ho avuto tante offerte ma ci sono stati cambiamenti molto importanti per la mia famiglia. Da giocatore ho dato tutto quello che avevo. Sono più che sereno"

L'eredità dell'Apache

A 38 anni dunque, l'Apache appende le scafpette al chiodo. L'attaccante albiceleste ha aperto e chiuso la sua magica carriera tra le fila del Boca Juniors, squadra per cui aveva fatt l'espordio da professionista nel 2001. In mezzo, la folgorante parentesi europea: West Ham, Manchester United, Manchester City, e Juventus. Carlitos ha aiutato i bianconeri a consolidare una dinastia tra il 2013 e il 2015, mettendo a segno ben 50 reti in 96 presenze tra tutte le competizioni.

