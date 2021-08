Affrontare la vita con fermezza, sprezzanti delle intemperie. Iker Casillas, dopo aver accomodato una Coppa del Mondo, due Europei e tre Champions League in bacheca, non ha mai smesso di farlo, nemmeno dopo i noti problemi al cuore

Il mese di agosto ha visto aprirsi la stagione degli incendi, e la penisola iberica, proprio come la nostra, sta soffrendo come non mai. In Spagna, le fiamme si sono propagate anche ad Avila di Navalacruz in Castiglia. Proprio in quella zona è cresciuta la famiglia di Iker: la leggenda del Real Madrid possiede tutt’oggi una casa a Cepeda de la Mora, nella medesima provincia.

Quello ancora in corso nel cuore della Spagna, è l'incendio più grave che i contadini ed allevatori della comunità di Castilla y Leon hanno subito in 40 anni. Il fuoco ha già divorato 22mila ettari di terreno, distruggendo le principali fonti di reddito delle famiglie della zona.

Per questo, Iker Casillas si è schierato assieme ai volontari ed ai Vigili del Fuoco spagnoli, prendendo parte alle azioni di spegnimento degli incendi. Lo storico portiere delle Furie Rosse ha documentato le varie spedizioni di controllo della zona attraverso i suoi profili social. Su Instagram, Iker ha reso partecipi i suoi fan del suo impegno verso la sua terra: “Con coraggio davanti alle fiamme. Senza alcun timore di aiutare e collaborare con le persone. Enormi quelli che ne sapevano di più e che hanno guidato quelli di noi che non sapevano come prendere in mano una zappa. È per queste cose che ci si sente orgogliosi. Siete delle brave persone, amici di Navalacruz! Che dico amici! Famiglia!"

Su Twitter invece, Casillas documenta lo sviluppo della resistenza alle fiamme: “Oggi era il momento di costruire un tagliafuoco per impedire l'avanzata delle fiamme. Manca poco, continuiamo"

Mentre in Sardegna, solo ieri, spuntavano 19 nuovi incendi, Casillas lottava con abnegazione contro un nodo ambientale sempre più stringente, non solo per la Spagna, ma per tutta la nostra zona mediterranea.

