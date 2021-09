"Mizak Asante, Mizak Asante, Mizak Asante, Mizak Asante": se avete aperto Twitter di recente, quasi sicuramente vi sarete imbattuti in un video in cui il nome di questo ragazzo ghanese viene ripetuto più volte. E' stato lui infatti a far impazzire il telecronista del match di seconda divisione ghanese disputato tra Golden Kick FC-M. People: a pochi minuti dal termine della partita, il 15enne Mizak Asante ha preso palla e ha segnato un gol memorabile, dopo aver scartato mezza difesa avversaria, portiere compreso. Portato in trionfo dai compagni, ha poi potuto festeggiare anche la promozione della sua squadra - il Golden Kick appunto - in prima divisione, arrivata dopo aver vinto la lotteria dei calci di rigore.

Il suo gol ha naturalmente fatto il giro del mondo via social e ora arrivano voci di club inglesi (United e City) già interessati a lui (lo scrive il Sun), si è fatto anche il nome della Juventus (Sport Bible) ma è ancora presto per correre. Intanto in molti lo vogliono come gol candidato per il Puskas Award.

Champions League Juve, riecco Lukaku: i suoi primi 2 mesi al Chelsea sono da "7" UN' ORA FA

"Non ero così in forma, ecco perché ho iniziato dalla panchina", ha detto all'Asempa FM dopo la partita. "Quando ero in panchina, ho deciso di dimostrare il mio valore anche avessi giocato solo un minuto. Sapevo di non essere in forma ma avevo bisogno solo di un minuto per fare un miracolo".

"Ero felice quando ho segnato quel gol, ma non è la prima volta che segno un gol del genere", ha aggiunto. "È arrivato a tutti a causa della tensione che c'era attorno a quella partita".

Se è ancora presto per parlare di un salto in Europa, a breve arriverà la convocazione per la selezione Under 17 del Ghana: Karim Zito ha parlato già molto bene del giovane Mizak Asante: "E' molto bravo tecnicamente ed è in grado di tenere la palla", ha detto Zito a Wamputu Sports. "Ha bisogno di una guida e deve essergli insegnato come sviluppare il suo talento. È un ottimo dribblatore ma deve essere guidato su quando dribblare e quando non dribblare".

Europa League Spalletti: "Sono contadino e per noi sognare non è prudente" UN' ORA FA