Fredy Guarin rischia di passare grossi guai dopo l'ultima bravata: un video ormai diventato virale in rete mostra solo la parte finale della brutta rissa che l'ex centrocampista dell'Inter ha avuto con il padre e che ha costretto la Polizia a metterlo sotto stato di fermo.

Sono proprio le stesse forze dell'ordine di Medellin a rendere noto che Guarin è detenuto per aver anche ferito un poliziotto nella colluttazione. "I nostri uomini sono intervenuti in seguito a una telefonata che denunciava l'aggressione in cui era coinvolto Guarin. Quando gli agenti sono arrivati sul luogo della rissa si sono subito resi conto della gravità della situazione e lo hanno allontanato", ha spiegato il responsabile delle forze dell'ordine locali, Jorge Luis Vargas.

Cosa rischia?

"Siamo legalmente in attesa delle eventuali azioni legali che la famiglia può intraprendere – ha aggiunto Vargas -. Nel frattempo siamo intervenuti a norma del codice nazionale di sicurezza. Ci sono ancora delle cose da verificare e per questo siamo in contatto con la parte lesa e con i medici per avere una diagnosi".

Ultimamente Guarin aveva chiesto la risoluzione del contratto col suo attuale club, i Millonarios, per questioni familiari, ma la questione non è ancora stata risolta.

