Che Javier Mascherano fosse un uomo spogliatoio l'avevamo già capito ai tempi del Barcellona e dell'Argentina quando riusciva incredibilmente con il suo carattere e le sue prestazioni ad essere un modello in campo e fuori. Addirittura, vista la grande personalità, c'è chi non ha aspettato molto per offrirgli una panchina e una squadra da allenare e, così, l'ex Barcellona si è ritrovato alla guida dell'Argentina U20. Per formare un gruppo e far crescere i suoi ragazzi, Mascherano ha imposto una serie di regole da rispettare all'interno dello spogliatoio, alcune tra queste possono suscitare più di una risata ma da un uomo combattivo e grintoso come lui c'era da aspettarselo:

Svolgere tutti i compiti.

Imparare l’inglese.

Leggere libri in aeroporto.

Pulire le loro scarpe.

Non farsi servire da mangiare, ma prendere il cibo da soli.

Rimettere i piatti a posto dopo aver mangiato.

Lasciare gli spogliatoi puliti.

Partecipare ai corsi di comunicazione.

Ad

Calciomercato Marotta: "Allegri all'Inter? Sì, un contatto c'era stato" 4 ORE FA

Futbolistasaxem. Javier Mascherano ha lasciato il calcio nel il 15 novembre 2020 dopo una vita passata al a partire da gennaio 2022, sostituisce Fernando Batista alla guida tecnica. La notizia è stata riportata dadopo una vita passata al Liverpool (dal 2007 al 2010) e, soprattutto, al Barcellona (dal 2010 al 2018) con cui ha vinto 4 campionati spagnoli, 4 coppe di Spagna, 3 Supercoppe spagnole, 2 Champions League, 2 Supercoppa Uefa e 2 Coppe del Mondo per Club. Dal 10 dicembre 2021 è promosso sulla panchina della selezione Under20 dalla Federazione argentina e,

Calabria: "Balotelli come Messi? Messi è il più forte di sempre"

Calciomercato Perisic alla Juventus: perché sì e perché no 5 ORE FA