Lucas Hernández non andrà in prigione: il giocatore del Bayern Monaco evita il carcere dopo che il Tribunale provinciale di Madrid ha esaminato il suo ricorso e ha sospeso la sua condanna a una serie di condizioni.

"L'articolo 26 del Tribunale provinciale di Madrid ha accolto il ricorso presentato da Lucas Hernández contro il mandato di ammissione al carcere per violazione di pena e sospende l'esecuzione della pena di sei mesi inflitta al reo con le seguenti condizioni":

-Periodo di sospensione della pena di quattro anni

-La sospensione è subordinata al fatto che l'autore del reato non commetta un nuovo reato durante tale periodo

-La sospensione è condizionata anche al pagamento di una sanzione che è stabilita in 240 rate di multa con una rata giornaliera di 400 euro.

L'inosservanza di tali doveri può dar luogo alla revoca e all'esecuzione della pena inflitta. I giudici, nella delibera di accompagnamento, giustificano la stima sulla base del fatto che «la loro situazione familiare e sociale, e gli effetti che possono attendersi dalla sospensione dell'esecuzione stessa e dall'osservanza delle misure che sono state imposte, va detto che dopo aver esaminato il suo foglio di fedina penale, sebbene vi sia una condanna per il reato di lesioni nel 2018, si riferisce a fatti del 2015 e che dalla commissione del reato di rottura del 13 giugno 2017, non compare nella sua storia foglio penale la commissione di ogni nuovo reato, che può essere valutato ritenendo che allo stato attuale non sia necessario attendere l'esecuzione della sentenza per impedire al condannato di commettere un reato", si legge nell'ordinanza del giudice.

Perché Lucas è stato denunciato?

I fatti risalgono al 3 febbraio 2017, quando Lucas e la sua allora moglie, Amelia de la Osa Lorente, inscenarono una rissa in mezzo alla strada che si concluse con un reato di abuso in ambiente familiare per l'allora calciatore dell'Atlético. Un tribunale di Madrid ha condannato entrambi a 31 giorni di servizio civile e ha emesso un ordine restrittivo per entrambi per sei mesi. Ma nonostante questa convinzione, entrambi hanno deciso di andare in luna di miele e quando sono tornati a Madrid da Miami a giugno, entrambi sono rimasti sorpresi all'aeroporto di Barajas. Così, Lucas è stato arrestato anche se in seguito è stato rilasciato. Sua moglie non è stata detenuta perché non ha ancora ricevuto la notifica del suo ordine restrittivo. Lucas, sì, e la Procura ha chiesto un anno di carcere per aver violato quell'ordine restrittivo.

