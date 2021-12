Cristiano Ronaldo ha messo all'asta una sua maglia della nazionale portoghese per aiutare le vittime del vulcano a La Palma. Le fontane di lava del Cumbre Vieja, sull’isola delle Canarie, continuano senza sosta da ormai tre mesi.

Ad

Circa 7mila persone sono state costrette a lasciare la propria abitazione e circa 3mila edifici sono stati rasi al suolo. L’ex Juventus, per questo motivo, ha deciso di spendersi per la causa mettendo in palio un suo cimelio come annunciato da Javi Rodriguez di Cadena SER, che ha anticipato che CR7 lascerà anche una dedica sulla maglia a chi offrirà di più, una vera occasione per tutti i (facoltosi) fan di Cristiano. Sarà possibile fare la propria offerta dalla vigilia di Natale fino al 3 gennaio.

Calcio Mancini: "Speriamo che il 2022 sia migliore del 2021" UN' ORA FA

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Calciomercato L'Inter torna su Nandez. Conte vuole Vlahovic, Viola su Joao Pedro 2 ORE FA