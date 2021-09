Danny Hodgson, calciatore che gioca per l'ECU Joondalup nella National Premier League dell'Australia Occidentale, è stato vittima di un'emorragia cerebrale a seguito di un'aggressione subita in una stazione ferroviaria a Perth (Australia), in occasione dei festeggiamenti della fine della stagione sportiva locale.

Hodgson ha compiuto 26 anni domenica e ha ricevuto un messaggio di sostegno da Cristiano Ronaldo e dal portiere del Manchester United Dean Henderson - quest'ultimo ex compagno di squadra di Hodgson quando la coppia era al Carlisle United.

Calcio Jimmy Greaves muore a 81 anni: leggenda inglese, giocò anche nel Milan 3 ORE FA

"Ciao Danny, ho appena saputo della tua storia. Spero che starai meglio presto. Ti invito a venire a una delle nostre partite a Manchester. Guarisci presto amico mio", ha detto Ronaldo nella clip.

Il portiere del Manchester United Henderson ha aggiunto: "Sii forte, stai tranquillo e andrà tutto bene, te lo prometto. "So quanto sei forte e andrà tutto bene." Non vedo l'ora di portarti a una partita del [Manchester United] e incontrare i ragazzi. Ho detto loro tutto di te e siamo tutti dalla tua parte... ti auguriamo solo il meglio"

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Serie A La Samp si sblocca: 3-0 all'Empoli firmato Caputo-Candreva 3 ORE FA