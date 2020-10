INTER 5 - Dal Borussia di San Siro alla Kiev dell’era Mourinho un altro pari: e a zero, addirittura. I «bimbi» dello Shakhtar, capaci di svaligiare il frigo del Real, hanno sfruttato un catenaccione mobile, brani sparsi di palleggio e la monotonia di un avversario che non è mai riuscito ad agitare il ritmo. D’accordo, le due traverse e lo sgorbio sotto porta di Lau-Toro, ma quell’Eriksen tacchino freddo che entra solo nel finale e la difesa a 3 come distintivo giustificano un supplemento di indagine. La palla addosso a Lukaku, i blitz di Barella: tutto qui. Conte si piace sempre, nonostante: contento lui.

ATALANTA 6,5 - Inno all’imperfezione scaccia-sbadigli. L’Ajax, una scuola che insegna a braccare alto, ad attaccare in fraseggio (Antony, 20 anni) o di sponda (le ante di Traoré, 19 anni). La Dea, una nave pirata che morde in avanti, e perfino dalle falle ricava coraggio. Equilibrio nel primo tempo e francamente esagerato lo 0-2 (rigore di Tadic, tap-in di Traoré fra i pugni randagi di Sportiello, poi prezioso). Nel secondo, 20’ di Atalanta «sturm und drang», con doppietta di Zapata, fin lì prigioniero, lampi di Pasalic, montagne russe di Ilicic e del Papu; quindi, Ajax padrone ma non tiranno. Diavolo di un Gasp.

JUVENTUS 4 - C’era Messi e non Cristiano. E i tre gol annullati a Morata per fuorigioco. Non sarebbe cambiato nulla. Troppo distante, il Barça, da «questa» Juventus. Una lezione. Il 4-4-2 con Kulusevski e Chiesa ali può aver un senso se il centrocampo diventa rampa e non ufficio; e se non pende sempre verso Dybala - il Dybala attuale, poi - che troppe ne ha passate per essere già a un livello accettabile. E così Pirlo si ritrova con il cerino in mano. C’era una volta il quadrilatero di Berlino: perfino l’ultimo Pjanic farebbe comodo. Detto questo, detto tutto. Per l’archivio: terzo rigore contro e terzo espulso (Demiral) in sei partite.

LAZIO 7 - Grande prova di carattere. Fra Covid, infortuni e malattie ne mancavano dodici. Immobile e Luis Alberto compresi. Il pareggio di Bruges vale oro. Conferma che il 3-1 al Dortmund, per quanto sofferto, proprio un caso non fu. Il gol sblocca Correa, un giovanotto che, nella gloria, tende a placarsi. E’ stata una Lazio che ha saputo trasformare la lotta in governo, i problemi in soluzioni. Non aveva di fronte l’Everest, ma conciata com’era avrebbe potuto risentirne sul piano tecnico e fisico. Nel turno in cui nessuna italiana di Champions ha vinto, il punto dell’Aquila lotitiana è proprio un punto esclamativo.

MILAN 8 - Corre veloce, il Milan, libero di testa e con le idee chiare. Per adesso, nessuna differenza fra campionato e coppa. Chiunque entri, rende. Lo Sparta, già bastonato a Praga dal Lilla, non era la più impervia delle cime, ma il lavoro di Pioli si vede e si sente: e come. A segno tre del ‘99: Brahim Diaz, su assist sontuoso di Ibra, Leao su assist di Dalot, lo stesso Dalot. Il penalty di Zlatan sulla traversa? Una elemosina al destino. Passi lusinghieri di Tonali e vi raccomando la regia di Bennacer. Non ricordo una parata di Tatarusanu. Se l’ordalia è diventata una festosa discesa, il merito è del galoppo milanista. Fin dall’inizio.

NAPOLI 7 - Riscatto, subito. La Real Sociedad guida la Liga, meritava il rispetto tattico riservatole da Gattuso. Una gara non bella, il Napoli, ma intelligente, matura. Una sola nuvola: il nuovo infortunio di Insigne. Nervi e rosso di Osimhen a parte. Hanno deciso Politano, complice Sagnan, Koulibaly e Ospina. Dei baschi, David Silva continua a essere un piccolo incantatore in barba ai 34 anni. Vibrante la partenza del Napoli, incorniciata da un paio di occasioni. Le rotazioni del tecnico non hanno rigato la corazza. Visto, e apprezzato, Lozano in versione «rimorchiatore». L’approccio con l’AZ fu molle, a San Sebastian no: pane al pane.

ROMA 5 - Vacanze romane, chiamiamole così. Direte: il turnover massiccio di Fonseca. Se non ora, quando? Un’altra Roma, rispetto al lunedì di San Siro. E pure rispetto alla rimonta di Berna. Lo 0-0 è verdetto tirchio, anche il Cska ha avuto le sue chances. La traversa di Mkhitaryan è stata un brutto indizio, il ritorno di Smalling una buona notizia. In ombra Borja Mayoral, quel Villar ha tocchi non banali. Gli ingressi dei big (Dzeko, Pellegrini, Pedro) non hanno inciso come in Svizzera. In generale, una serata un po’ così, senza gol e con molti ma. Capita, nel calcio centrifuga che il virus e il calendario hanno ridotto a una complicata lotteria.

