Dopo 15 anni, Verona cambia colore. Il centrodestra perde una delle sue roccaforti più importanti, assistendo alla sconfitta di Federico Sboarina. Vince Damiano Tommasi, sostenuto da PD, Movimento Cinque Stelle e Azione, raccogliendo il 53.4% dei voti al ballottaggio. L'ex-calciatore 47enne di Negrar, protagonista per 13 stagioni in Serie A con l'Hellas e la Roma, ha confermato la posizione di leadership conquistata al primo turno delle votazioni, quando era in vantaggio con il 39.8% delle preferenze.

Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e terzo al primo turno con una fetta importante di voti (23.9%). Ora, dopo l'esperienza come presidente dell'Associazione Italiana Calciatori conclusa nel 2020, lo attende una nuova sfida, nel mondo della politica. Una sfida molto difficile in una città in cui le divisioni interne al movimento di centrodestra sono risultate fatali, complice il mancato accordo tra il sindaco uscente e, sostenuto da Forza Italia e terzo al primo turno con una fetta importante di voti (23.9%).

"Sono contento perché, a prescindere dal risultato, siamo riusciti a parlare di politica senza per forza attaccare l'avversario, senza denigrare, senza insultare - le prime parole da sindaco di Tommasi -. La città e le persone hanno capito che si può far politica anche parlando di progetti, di giovani, di sogni e di suggestioni. Oltre al tema di amministrare, c'è il tema di girare pagina. Dobbiamo coinvolgere tante persone e speriamo che in tanti si muovano: la politica deve attivare la gente e la gente ha bisogno di sognare, di guardare al futuro in maniera positiva. Grazie a tutti quelli che si sono dati da fare".

Tommasi ha festeggiato nella notte con i suoi sostenitori, presentandosi in Comune a piedi. Il canto "Bella Ciao" è riecheggiato a lungo davanti a Palazzo Barbieri.

"Verona è medaglia al valore della Resistenza, - ha spiegato Tommasi - e sicuramente non è la prima volta che la cantano, lo facevano anche quando non si vinceva, quindi non sono sorpreso. Questa vittoria lancia un messaggio di valori. Abbiamo dimostrato che Verona è tanto altro rispetto a quello che superficialmente si racconta".

L'insediamento, però, richiederà un'ultima grande impresa sportiva. Tommasi ha promesso ai suoi sostenitori che, in caso di vittoria, avrebbe scalato il Passo dello Stelvio in bicicletta.

"La mia bici? È pronta".

