Daniele De Rossi proseguirà il suo percorso all’interno delle nazionali azzurre. L’ex centrocampista della Roma continua nella sua avventura all’interno di Coverciano, dopo essere già stato uno dei collaboratori di Roberto Mancini anche nella cavalcata vincente agli Europei di quest’estate.

Il 38enne è stato scelto della FIGC come uno dei coordinatori delle nazionali giovanili ed il suo ruolo spazierà dall’Under 15 all’Under 20 insieme anche ad un suo vecchio compagno in azzurro, Andrea Barzagli. De Rossi, dunque, continuerà a lavorare per il Club Italia e si occuperà delle giovanili, portando sicuramente dietro l’esperienza avuta con Roberto Mancini, fungendo anche da figura collante proprio con la Nazionale maggiore.

Questo il comunicato della FIGC: “Daniele De Rossi torna nel Club Italia: dopo l’esperienza nello staff della Nazionale A e la successiva conclusione del corso Uefa A a Coverciano, il Campione del Mondo 2006 riprende una collaborazione tecnica con le Giovanili Azzurre. De Rossi sarà, come già l’ex compagno Andrea Barzagli, uno dei tecnici a disposizione del Club Italia, spaziando dall’Under 20 all’Under 15, potendo così completare la propria esperienza professionale e, al tempo stesso, contribuire alla crescita degli Azzurrini, lavorando al fianco degli allenatori che guidano le Squadre Giovanili”.

