A volte bastano 19 anni per mostrare di essere una persona d’oro e compiere un gesto che sarà impossibile dimenticare. Sicuramente l'arbitro Angela Benfante sarà eternamente grata per l’intervento in suo soccorso fatto da Simone D'Avolio (centrocampista classe 2002 del Lesna Gold) che, vedendo l’ufficiale di gara svenuta a terra, a seguito di una violenta pallonata alla nuca, con freddezza e grande lucidità è corso ad aiutare la direttrice di gara, ponendola in posizione di sicurezza e prestandole immediato soccorso.

“Nel momento in cui l'ho vista a terra sapevo come comportarmi e cosa fare - ha dichiarato D'Avolio a SprinteSport - Sapevo tutti i passaggi giusti, anche perché ho fatto dei corsi di primo soccorso. L'importante è che si sia andato tutto per il meglio”

L’episodio a lieto fine è avvenuto in Villarbasse-Lesna Gold, match della quinta giornata di campionato di calcio Under 19 del torinese. Grazie alla prontezza e le conoscenze in materia di primo soccorso di Simone, la direttrice di gara è tornata in campo e ha concluso regolarmente il match. Massimo dei voti in pagella per lui ma, in questo campo, la prestazione in campo non è l’unica a far media.

