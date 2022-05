Sgomento e tristezza per queesta notizia che arriva dal calcio dilettantistico: è morto ieri a soli 27 anni Dimitri Roveri, capitano della squadra del Quingentole in seguito a un arresto cardiocircolatorio che l'ha colpito mentre era in campo nel match contro il Casalpoglio. Roveri si è accasciato con la palla lontana e non ha più ripreso conoscenza: sono stati vani l'intervento dei sanari, operazioni di intubazionee e il trasporto in elicottero all'Ospedale San Raffaele di Milano. Si è spento poche ore dopo. Abitava a Quingentole (in provincia di Mantova) ed era fidanzato: la settimana scorsa aveva annunciato che a settembre sarebbe diventato padre. Lavorava come giardiniere e addetto alle pulizie in una casa di riposo del mantovano.

Cos'è successo

Dimitri stava disputando la partita dei play off del campionato Uisp Open League di Mantova sul campo del Casalpoglio, frazione di Castel Goffredo, nel mantovano. A 20 minuti dalla fine del match, a palla lontana, si è accasciato privo di sensi, colpito da un arresto cardiaco. I soccorsi sono intervenuti subito: la sorella del 27enne, presidente della squadra del Quingentole, ha usato il defibrillatore. Il ragazzo si è ripreso dopo un lungo massaggio cardiaco operato dai soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E’ stato poi stabilizzato e intubato per consentirgli di essere trasportato con un'eliambulanza al San Raffaele: là è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico che nulla però ha potuto.

Dimitri, grande tifoso del Milan, domenica sera sarebbe dovuto andare a Verona per assistere alla gara contro l’Hellas, gara decisiva per le sorti del campionato. Era anche un grande appassionato di basket e tifoso dell’Armani.

