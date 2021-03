Di cognome fa Drogba, indossa una maglia blu e di professione fa l’attaccante. Isaac, figlio del leggendario Didier, si è presentato al mondo del calcio con un gol da bomber d’area di rigore con la maglia della Folgore Caratese (siamo in provincia di Monza-Brianza) in Serie D: sua la rete della vittoria nel delicato match in chiave playoff contro la Caronnese della scorsa domenica.

“Si possono fare paragoni tra calciatori simili, ma io non sono una sua copia. Ho caratteristiche che mi portano a giocare in modo molto diverso da lui e questo mi fa sentire meno pressione sulle spalle", aveva dichiarato Isaac alla Gazzetta dello Sport lo scorso febbraio smarcandosi dal fardello di portare un cognome così ingombrante.

Intanto il classe 2000 sta compiendo la proverbiale gavetta in attesa di dimostrare di avere le carte in regola per salire di livello. L’obiettivo? Portare la squadra del Presidente Michele Crisicitiello e di mister Emilio Longo in Serie C, ovviamente, nell'immediato; per i voli pindarici c’è tempo. Per festeggiare il "battesimo" di Drogba junior l'account twitter della società brianzola ha voluto tributare un omaggio all'intera famiglia del calciatore:

