E' morto nella notte a Torino per una insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente. Lo ha reso noto la famiglia all'Ansa.

Giampiero Boniperti Credit Foto Imago

La carriera di una leggenda

Calciomercato 2020-2021 Locatelli: la Juve offre 30 milioni, il Sassuolo ne chiede 60 12 MINUTI FA

Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. Ha passato l’intera carriera in maglia bianconera con cui ha conquistato cinque scudetti tra il 1950 e il 1961 e due Coppe Italia. Con John Charles e Omar Sivori ha formato il cosiddetto Trio Magico, uno degli attacchi più noti e efficaci della storia del nostro campionato. Con la Nazionale ha collezionato 38 presenze e 8 reti. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della famiglia.

Copa America 4-0 del Brasile col Perú, la Colombia stecca col Venezuela 4 ORE FA