Ecco un episodio violento arrivare dall'Eccellenza campana: nel match tra Nuova Napoli Nord e Albanova, arriva un bruttissimo intervento da parte di Keita Mohamed (Nuova Napoli Nord): una gomitata nei confronti di Gianfranco Scarparo, che oltre a portare al cartellino rosso (anche se dopo il secondo giallo) per l'autore del fallo, e un intervento chirurgico per la frattura dello zigomo destro al malcapitato.

Ecco il video postato sull'account Facebook dell'Albanova.

Il brutto episodio avvenuto allo Stadio Simpatia di Pianura farà ancora parlare. L'Albanova, per la cronaca, ha vinto la partita per 1-0. Ma non è certo la notizia più importante.

NUOVA NAPOLI NORD – ALBANOVA 0-1

NUOVA NAPOLI NORD: Marchese, Nardelli, Vaino, Iodice, Esposito Federico, Costantino, Di Nardo, Sinigaglia, Esposito Francesco, Petrone, Catanzaro. A Disposizione: Ielpo, Aldorisio, Sarracino, Keuga, Esposito Francesco, Russo, Esposito Tommaso, Vitale, Franco, Rho.

ALBANOVA: Santangelo, Puzone, Scarparo, Costagliola, Lagnena, Gallo, Vitale, De Rosa, Serrano, Pastore, Auriemma Raffaele. A Disposizione: Mallardo, Grillo, Auriemma Luciano, Ammaturo, Pagliuca, Roma, Negro, Ferraro, Lepre. Allenatore: Gennaro Illiano

RETI: 72′ Lepre (A)

