Ed Sheeran ha trascorso l'infanzia nel Suffolk, una contea dell’Inghilterra orientale dove tutti sono tifosi dell’Ipswich Town. È un club con una grande tradizione, molto radicato nella comunità locale, ed è per questo che il cantante ha deciso di investire nella società stringendo un accordo per diventare main sponsor. Nella prossima stagione, la maglia blu dell’Ipswich sarà decorata con un logo formato dai simboli delle quattro operazioni matematiche e dalla parola "Tour".

Ed Sheeran ha dichiarato

"Ho sempre amato sostenere l’Ipswich a Portman Road e non vedo l’ora di tornarci non appena i tifosi saranno di nuovo ammessi negli stadi. Con l’arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, noi tifosi dell’Ipswich ci apprestiamo a vivere momenti entusiasmanti".

Rosie Richardson, director of marketing del club, ha spiegato che"la società è entusiasta di lavorare con Ed e il suo team: lui è molto legato alla città in cui è cresciuto, e questa partnership è un altro segnale importante, in questo senso". L’Ipswich è lontano dai fasti di un tempo, ma l’arrivo della nuova proprietà potrebbe essere il primo passo verso la rinascita.

