I quotidiani di mezza Europa parlano del tracollo della Superlega : ecco i titoli più importanti che abbiamo raccolto tra Italia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Francia.

ITALIA

“Sono crollati” titola Tuttosport, con una foto a tutta pagina dei tifosi del Chelsea, individuati come i e propri trascinatori del movimento anti-SuperLega. Dall’Inghilterra infatti è arrivata la spallata decisiva a far crollare il castello costruito da Agnelli e Perez.

“SuperFuga!”: il gioco di parole della Gazzetta dello Sport viene facile. Saltano le squadre inglesi, salta il piano delle 12 fondatrici del progetto. La foto è dedicata ad Agnelli e Perez, che si guardano intorno dal centro di un campo da calcio bucato.

“Sta saltando”. Il Corriere dello Sport era ancora possibilista al momento della stampa, ma il concetto rimane. “La SuperLega si sfalda”, e l’intervista di Zazzaroni ad Agnelli a questo punto sa di antico. “Costretti a cambiare”...

INGHILTERRA

Qui si celebra la vera e propria sconfitta della Superlega: si passa da “European Super Leave” sulla paginona del Mirror, a “The People’s Game” di Metro. Per il Daily Express è una “Victory for fan power”, proprio come per il Sun.

SPAGNA

“Super ridiculo”: Marca non risparmia un giudizio molto pesante nei confronti del progetto di Perez, naufragato in 48 ore. As indica gli inglesi come il motivo principale del crollo della proposta: “Inglaterra revienta la SuperLiga”, così come il Mundo Deportivo con un eloquente “Brexit”.

PORTOGALLO E FRANCIA

La prima pagina più funerea arriva da A Bola, con un “RIP SUPERLIGA” grosso come una casa, Record invece titola "Super Vergonha", mentre in Francia L’Equipe decide di dare spazio alla notizia della giornata, che riporta tutti alla realtà: “Ça c’è le football” – “Questo è il calcio”, con la favola del Rumilly Vallières, squadra che milita in quarta divisione e approda alle semifinali di Coppa di Francia. La Superlega può aspettare...

