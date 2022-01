Una storia incredibile quella che ci arriva dall'Argentina, narrata a "Radio La Red" da Emanuel Mammana, difensore 25enne del Sochi, che a breve tornerà a giocare per il River Plate: il ragazzo nel corso di questa intervista è tornato con la mente a uno dei momenti più tristi della propria vita, la perdita dei propri genitori.

Stavo per andare ad allenarmi, ma dopo due mesi non volevo saperne più niente. Sono andato a prendere il treno e quando ho visto che stava arrivando stavo per buttarmi. Uno sconosciuto si è accorto, mi ha afferrato per il collo della maglietta e mi ha sbattuto contro il muro. Non so chi sia quella persona ma la ringrazio dal profondo del mio cuore"

Emanuel Mammana Credit Foto Getty Images

Emanuel aveva già parlato della propria condizione e di aver pensato al suicidio nel corso di un'intervista a "Olé" dell'aprile del 2020: "Quando è morto mio padre ho pensato di mollare tutto. Già avevo perso mia madre. Pensai di lasciare il calcio e persino di suicidarmi. L'ho voluto fare due volte. È stata dura, molto dura. Sono stati due-tre mesi che mi sono costati tantissimo"

La famiglia e il River Plate hanno dato una mano nel superare questo momento di estremo sconforto.

"Oggi ho la mia famiglia e i miei figli. I miei genitori non avrebbero voluto questo"

"Il River mi ha aiutato. Ho capito quanto fortemente mi avevano voluto e che non potevo permettermi di buttare via tutto per la mia tristezza. Dovevo realizzare il sogno di mio padre: voleva che arrivassi in prima squadra al River".

