"Gufareeee oooo gufareee eeee "

L’ex Juventus Patrice Evra, come spesso ha fatto in questi anni, lancia un messaggio a tutti i suoi amici juventini: "Questa è una piccola c*** per tutti quelli che hanno gufato la Juve. Ti svegli l la mattina e il tuo mestiere è gufare la Vecchia Signora. La Juve non molla mai. Questo è un grande messaggio per tutti gli juventuni, è normale che la gente rosica. Voi dovete capire che nella vita non c’è niente di scontato, quando paro con Andrea (Agnelli, ndr) il suo obiettivo è vincere. Dobbiamo rispettare tutti coloro che sudano per questa maglia, ma adesso avete fatto arrabbiare la Vecchia Signora. Marotta, vuoi che ti chiamo? Torna a casa, all’Inter non ci sono più soldi. Non è la Juve".

