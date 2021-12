Ore di ansia e attesa per Maurizio Zamparini: l'ex patron del Palermo, che è residente nel paese di Aiello del Friuli, è stato ricoverato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sembrano piuttosto gravi, da quanto riporta la "Gazzetta dello Sport": è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa e adesso si trova in terapia intensiva, ma non si tratterebbe di Covid. L'ex presidente del Palermo ha compiuto 80 anni lo scorso 9 giugno ed è stato il proprietario del club rosanero dal 21 luglio 2002 al 1º dicembre 2018.

Armando, Un periodo davvero negativo per la famiglia Zamparini che lo scorso ottobre ha dovuto vivere la tragedia della perdita del figlio trovato morto in una stanza a Londra . Il ragazzo - 22 anni - viveva in Inghilterra per ragioni di studio ed è morto a Londra in seguito a un malore improvviso.

No a un ritorno nel calcio

Qualche settimana Maurizio Zamparini è stato accostato ad un nuovo ritorno del mondo del calcio, ma lui stesso ha allontanato delle voci che lo vedevano interessato all'acquisizione della Triestina: "Non ho assolutamente intenzione di acquistare la Triestina. Ad ottant’anni e dopo appena aver perso un figlio, non intendo tornare nel calcio. Volevo solo dire che quella di Trieste è una piazza sottostimata".

