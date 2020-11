Giornata storica per il calcio femminile in Italia: Sara Gama sarà la prima vicepresidente donna nella storia dell’Associazione italiana calciatori. Lo storico traguardo dovrebbe materializzarsi lunedì, giorno delle elezioni dell’Aic, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Dal 2017 il capitano dell'Italia femminile Sara Gama siede in consiglio federale mentre l’attuale c.t. azzurra Milena Bertolini era stata la prima donna a entrare in consiglio federale, nel 2001. Altro passo importante per l'intero movimento in attesa del passaggio al professionismo programmato per il 2022.