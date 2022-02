In Italia non è usuale vedere in campo una sportiva con indosso l'Hijab, il velo islamico che copre il capo lasciando scoperto il volto, ma per Maroua è assolutamente normale portarlo durante l’arco del campionato.

Questa volta, però, l'arbitro non lo ha accettato: al minuto 85’ dell'incontro tra la Fc Pro Vercelli femminile under 19 e la Società Accademia Torino, valido per il campionato femminile regionale, il direttore di gara ha deciso di sospendere l'incontro dopo aver chiesto alla calciatrice di togliersi il velo ed aver ricevuto, ovviamente, risposta negativa.

A raccontare l'accaduto è un post pubblicato sulla pagina della Fc Pro Vercelli 1982 in cui la dirigenza esprime solidarietà alla giovane tesserata Maroua Morchid:

"La nostra tesserata, dopo essere entrata intorno al minuto ‘85 indossando l'hijab, pur avendo sempre giocato con il velo durante tutto il campionato, è stata intimata dal direttore di gara di togliere immediatamente il copricapo. Dopo lo sgomento e lo stupore iniziale, alle richieste di chiarimento da parte di tutte le calciatrici e dei nostri dirigenti, l'arbitro ha deciso di fischiare la fine dell'incontro. La società esprime la massima solidarietà e vicinanza a Maroua e ringrazia la Società Accademia Torino per la vicinanza umana e la solidarietà sportiva espresse sin da subito".

