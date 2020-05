Calcio femminile: giudice nega la parità di salario alla Nazionale Usa campione del mondo

Il tribunale boccia la causa delle due volte campionesse del mondo che chiedevano parità di trattamento rispetto alla nazionale maschile. Apertura solo per viaggi e alloggi.

Parità tra i sessi, ma non nei portafogli. Battaglia persa per le ragazze della Nazionale di calcio femminile, che - come riporta il Corriere della Sera - si sono viste respingere in tribunale la richiesta di poter ricevere gli stessi stipendi della nazionale maschile.

Una richiesta che arriva dopo due Coppe del Mondo - l'ultima vinta a luglio in Francia - da parte di Megan Rapinoe e compagne: avevano sparato alto, chiedendo un indennizzo di 66 milioni di dollari per colmare il gap con i "maschietti". Respinto.

Nel dossier allegato alla domanda si mettevano in chiaro le cose: ogni calciatore maschio degli States ha ricevuto circa 180mila dollari nonostante avesse mancato le qualificazioni per il mondiale di Russia 2018, mentre una ragazza della nazionale è stata pagata 52500 dollari per la partecipazione al Mondiale e 147mila dollari per la vittoria finale. La diseguaglianza - ha spiegato la Federazione calcistica - era dovuta al diverso contratto preteso dalle ragazze rispetto agli uomini.

La "mazzata" finale è arrivata dal giudice Gary Klausner del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per la California centrale a Los Angeles, il quale ha respinto l’argomento delle denuncianti in merito alla discriminazione salariale. La sola apertura concessa a Rapinoe e compagne (che hanno già annunciato di voler fare appello) riguarda solo alloggi, viaggi e altre situazioni minori.

