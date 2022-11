E’ arrivata una sconfitta per la Nazionale italiana di calcio femminile impegnata sul rettangolo di gioco dello stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro. Le azzurre sono state battute 1-0 dall’Austria in amichevole per via del gol al 43′ di Julia Hickelsberger-Fuller.

Ad

Una prestazione nella quale la selezione di Milena Bertolini ha evidenziato dei limiti difensivi importanti di cui la compagine avversaria ha saputo approfittare. Nello stesso tempo anche in fase offensiva c’è stata poca concretezza, rispetto a quanto la formazione è riuscita a costruire. Le nostre portacolori torneranno in campo martedì 15 novembre per affrontare l’Irlanda del Nord a Belfast, sempre in amichevole. L’obiettivo sarà chiudere il 2022 con una vittoria, dopo le due battute d’arresto consecutive contro il Brasile a Genova e appunto contro l’Austria.

Amichevoli Chi è Simone Pafundi? Il giovanissimo 10 dell'Udinese che ha stregato Mancini UN' ORA FA

PRIMO TEMPO – Bertolini punta su un 3-5-2: Durante; Bartoli, Linari, Filangeri; Bonansea, Caruso. Rosucci, Galli, Boattin; Giacinti, Polli. L’Austria di Fuhrmann risponde con un 4-1-4-1: Zinsberger; Wienroither, Wenninger, Georgieva, Hanshaw; Puntigam; Hicklesberger-Fuller, Zadrazil, Feiersinger, Dunst; Billa. Prime fasi di gioco equilibrate, ma al 9′ grande chance per le nostre portacolori: ottima rifinitura di Caruso per Polli, brava l’attaccante dell’Inter a fare da sponda per l’accorrente Giacinti che però non trova lo specchio della porta da buona posizione. La Nazionale gestisce bene il possesso di palla, cercando con il fraseggio di mettere in difficoltà la retroguardia austriaca. Un predominio territoriale che viene meno dopo 30′ di gioco. Al 36′ Hicklesberger-Fuller ha una grande chance: errore della difesa nostrana che rimane troppo alta ed è provvidenziale Durante a metterci una pezza in uscita. Al 43′ arriva però la marcatura dell’Austria: ancora una volta la linea arretrata non ben posizionata e Hicklesberger-Fuller stavolta è fredda davanti a Durante e non sbaglia. Negli ultimi scampoli della prima frazione Polli ha una chance, ma l’estremo difensore rivale blocca senza problemi.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la partita ha un andamento decisamente frammentario, con tanti contrasti. In uno di questi Elisa Bartoli ha un brutto scontro aereo con Zadrazil. L’Austria, grazie alla miglior fisicità, non soffre più di tanto la pressione azzurra e va vicina alla marcatura con Naschenweng al 62′ e un minuto dopo con Feiersinger. Girandola di cambi e Cantore prova a trovare la via della rete: destro incrociato dell’attaccante della Juventus fuori di un nulla negli ultimi minuti. Il risultato non cambia e il match termina sull’1-0 in favore dell’Austria.

Serie B Il Venezuela convoca Torregrossa: dal Pisa alla Vinotinto 2 ORE FA