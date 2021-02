L'Italia femminile batte 12-0 Israele e si qualifica aritmeticamente alla fase finale degli Europei 2022 senza passare dagli spareggi. Alla Nazionale allenata da Milena Bartolini serviva una vittoria con almeno 2 reti per avere la certezza della qualificazione: è arrivata una goleada storica che ha consentito alle azzurre di entrare nel novero delle 3 migliori seconde dei gironi di qualificazione e ottenere così il semaforo verde per la partecipazione a Euro 2022, in programma tra due estati in Inghilterra. La festa dell'Italia femminile è andata in scena all'Artemio Franchi di Firenze, lo stesso stadio che quasi 3 anni fa aveva fatto da cornice alla qualificazione al Mondiale francese.