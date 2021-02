Oggi alle ore 17.30 l’Italia affronterà Israele nell’ultimo match delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2022 , e sin da ieri le azzurre sanno con certezza che per essere una delle tre migliori seconde, che si qualificano alla manifestazione senza passare dagli spareggi , servirà una vittoria con qualsiasi risultato diverso dall’1-0 (dunque segnando almeno due gol ). L’Italia al momento, nella graduatoria delle seconde classificate, vanta 16 punti, con una differenza reti di +13 , mentre la Svizzera , che attualmente occupa virtualmente l’ultimo posto utile per andare direttamente agli Europei, conta 19 punti ed un differenza reti di +14 .

L’Italia ha siglato 18 reti, mentre le elvetiche ne hanno messe a segno 20, ed ecco perché l’1-0 non basterebbe alle azzurre: per scavalcare le svizzere, oltre alla vittoria, anche col minimo scarto, l’Italia deve segnare almeno due gol, e già la vittoria per 2-1 basterebbe, dato che il criterio successivo, quello dei gol in trasferta, premierebbe le azzurre, che ne hanno siglati 10, contro i 6 delle elvetiche.