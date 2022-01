Si sono svolte nella giornata odierna le semifinali della Supercoppa di calcio femminile 2022, per un programma aperto alle 14.30 dalla sfida tra Milan e Roma, dove le rossonere hanno sbloccato il punteggio già al 32′ grazie alla rete di Lindsey Thomas su assist di Valentina Bergamaschi.

Proprio la 24enne ha poi messo a segno la seconda rete appena quattro minuti più tardi, questa volta su suggerimento di Linda Tucceri Cimini, mentre la Roma rimedia anche un cartellino giallo. In avvio di secondo tempo è entrata in campo Claudia Ciccotti e proprio lei ha siglato il gol del 2-1 finale.

Nell’altra semifinale la Juventus ha impiegato solamente dieci minuti per trovare il gol, grazie ad Amanda Nilden, pareggiata appena un giro di lancette più tardi dalla scozzese Lana Clelland. Il tempo passa, le occasioni arrivano da entrambe le parti, ma il punteggio non si schioda fino ai calci di rigore.

Dal dischetto sbagliano Boattin e Cantore per lato, con la parità che si protrae fino all’ultima serie. Qui Pedersen non sbaglia, Pauline Peyraud-Magnin para e la Juventus raggiunge il Milan all’ultimo atto. La finalissima è dunque in programma per sabato 8 gennaio alle ore 14.30.

