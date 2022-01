È della Juventus la Supercoppa Italia di calcio femminile. Per la terza volta consecutiva le bianconere si aggiudicano questa competizione, battendo al Benito Stirpe di Frosinone il Milan con il punteggio di 2-1.

Una partita equilibrata, con le rossonere in vantaggio al 45+1′ con la scozzese Christy Grimshaw e nella ripresa la rimonta bianconera frutto di un’autorete di Valentina Bergamaschi al 50′ e a di un gol di Cristiana Girelli all’89’. Di sicuro, l’espulsione per doppia ammonizione della spagnola Laia Codina ha cambiato l’inerzia della sfida.

Ad

Coppa d'Africa Salah sarà la stella? Chi vince la Coppa? I pronostici di Eurosport 9 MINUTI FA

PRIMO TEMPO

Montemurro schiera la sua Juve con un 4-3-3: Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. Risponde il Milan di Ganz con un 3-4-3: Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Piemonte, Guagni. Dopo 3′ chance per il Milan: cross morbido di Thomas, Peyraud-Magnin non esce e nessuna rossonera ne approfitta. Al 13′ nuova occasione per le meneghine: traversone dalla sinistra a servire Grimshaw che cerca la porta con il suo destro, ma la conclusione viene respinta da Lundorf. 3′ dopo ancora il Milan in evidenza con Adami che calcia verso la porta bianconera, ma non c’è precisione.

A metà della prima frazione ci prova Bonansea e la sua conclusione dal limite finisce a lato. Al 24′ doppia chance per la Vecchia Signora: Giuliani ci mette una pezza sul colpo di testa di Bonansea e sulla respinta il tiro di Caruso viene deviato dalla retroguardia rossonera. Le campionesse d’Italia elevano i giri del motore e prima Girelli e poi Hurtig fanno venire i brividi alle ragazze di Ganz. Nel minuto di recupero però il Milan sblocca il risultato: angolo dalla sinistra di Tucceri, Grishaw sfrutta l’occasione e trafigge Peyraud-Mangnin.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Juventus attacca a testa bassa e perviene al pari al 50′: grande palla di Girelli per Bonansea che mette un pallone forte in mezzo dove Bergamaschi interviene in maniera goffa e gonfia la rete della propria porta. La centrocampista cerca l’immediato riscatto ed è ancora sfortunata: servita tutta sola in area, il suo tiro si infrange contro la traversa della porta juventina. Il livello di tensione sale allo Stirpe e il Milan resta in dieci: intervento in ritardo di Codina su Caruso al 54′ che vale la doppia ammonizione per la centrale rossonera.

Il canovaccio tattico muta e le rossonere sono costrette a subire la pressione delle rivali. Tiene botta la retroguardia meneghina, ma gli attacchi delle campionesse d’Italia si fanno sempre più intensi. Al 76′ Caruso, imbeccata da un cross di Lundorf, sfiora di testa il montante della porta milanista. All’81’ altra occasione per la Juve: Lenzini verticalizza per Bonansea che va al cross, la palla arriva sulla testa di Girelli e la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Girandola di cambi e all’89’ c’è il gol della compagine di Montemurro: corner di Boattin e stacco di testa di Girelli che trova l’angolino e il raddoppio. Non ci sono più emozioni e dopo 4′ di recupero il match termina sullo score di 2-1.

Calcio femminile: Brasile, manita alla Cina. Gli highlights

The Emirates FA Cup Crisi nera Newcastle: Giant-Killing in FA Cup, fuori col Cambridge! 27 MINUTI FA