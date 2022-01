"Non so quali notizie circolino, ma sto ricevendo tanti messaggi e sono tutti preoccupati. Non è cambiato nulla e non c'è niente di nuovo, mio papà va in ospedale tutti i mesi, anche due volte al mese. Sta a casa, sta bene e sta recuperando. Lui è super forte".

Così Kaly Nascimento, figlia di Pelé, smentisce tramite un post su Instagram le voci iper allarmistiche sul conto di O Rei. Attualmente la leggenda brasiliano si trova in in cura dopo che lo scorso settembre gli fu asportato un tumore al colon all'ospedale Einstein di San Paolo.

