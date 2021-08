110 gol con la maglia della Sampdoria, una carriera colma di onori e responsabilità verso la bandiera: poi, all'improvviso, il baratro. Era il febbraio 2007 e Francesco Flachi - che allora vestiva la maglia delle Rondinelle - veniva squalificato dalla Federcalcio per la positività alla cocaina. Ed oggi, quasi 15 anni dopo che tutto si era fermato così bruscamente, Flachi è pronto a ricominciare la vita da calciatore. Ma soprattutto, Francesco Flachi è un uomo diverso.

Nel febbraio 2022 scadrà la sua squalifica, e l'attaccante toscano ripartirà dal campionato d'Eccellenza . Il Signa, squadra di cui è anche dirigente, gli ha lanciato l'ultima sfida della sua carriera di calciatore. A Repubblica, l'ex bomber blucerchiato ha raccontato il calvario che ha attraversato negli anni lontano dai campi di calcio.

Flachi: "Ricominciare dai dilettanti? Una rivincita"

Flachi ha raccontato di come il suo ritorno al calcio giocato sia nato come scommessa: "Certo non ho i novanta minuti nelle gambe e non ho nemmeno lo sprint di una volta, però mancano cinque mesi al mio ritorno in campo e penso di riuscire a rimettermi in forma. Sa che le dico, ieri abbiamo iniziato la preparazione e quando sono arrivato al campo ero emozionato. È una sfida con me stesso, una rivincita personale. L'idea è nata per gioco, il presidente del Signa mi provocava: secondo me non ce la fai a giocare. E alla fine ho accettato. Penso di poter essere un punto di riferimento per i ragazzi e magari essere anche uno stimolo per migliorare".

I cinque anni di buio dopo la squalifica

L'attaccante 46enne ripercorre il primo periodo dopo la notizia della sospensione. Il calcio tuttavia, lo ha attratto a sè come un magnete:

Mi crollò il mondo addosso. Non cerco scuse, non le ho mai cercate, ho sbagliato e ho pagato. Ma lì, in quel momento, sprofondai nel buio. Quando mia figlia ha letto di me sui social non mi ha giudicato. Ci ho messo cinque anni per ritrovarmi.

Dopo la squalifica non volevo più saperne del calcio. Ho aperto una paninoteca, ho provato a inventarmi un’altra vita, ma il pallone quando ce l’hai dentro, prima o poi torna fuori. Così dopo quei cinque anni di vuoto piano piano mi sono riavvicinato".

Il futuro da allenatore

Dopo un periodo di legittimo smarrimento, Francesco Flachi ha ben chiare le tappe del suo futuro: "Ho fatto tantissime caz…, errori nella mia vita, ma oggi sono un uomo diverso, cambiato, pronto a rimettersi in gioco. Ora faccio questi sei mesi con il Signa e poi a giugno voglio prendere il patentino di allenatore. È quella la mia strada. Vorrei allenare i bambini. Sento di poter dare ancora qualcosa al calcio. I bambini sono spugne, assorbono in fretta, e io non vedo l’ora di trasmettere a loro il mio calcio".

