Calcio - Follia in Brasile! William Ribeiro prende a calci l'arbitro: viene arrestato dalla polizia

CALCIO - Dire che sia stata una follia è poco. In una gara tra Guarani e il Sao Paolo RS, del campionato brasiliano di A2, William Ribeiro finisce per prendere a calci il direttore di gara. Primo uno alla schiena, poi uno alla testa, con l'arbitro che perde conoscenza. Verrà trasportato in ospedale e, per fortuna, uscirà dopo poche ore. Il "giocatore" verrà invece arrestato in campo.

00:01:21, 28 minuti fa