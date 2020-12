France Football non ha dubbi: dopo il Dream Team, in cui l’unico italiano presente nell’undici iniziale era Paolo Maldini, ecco la classifica riservata ai migliori arbitri della storia. Tra questi svetta Pierluigi Collina, che si trova al primo posto di questa speciale classifica.

Collina: "La VAR non nasce per riarbitrare la partita. Basta proteste? Non si poteva neanche prima"

"Quando si parla di arbitri, il primo nome che viene in mente è il suo. Dal debutto nel 1977 al suo addio nel 2005, Collina ha scritto la storia del calcio". Con un totale di 467 partite dirette, un premio come miglior arbitro al mondo per l'IFFHS tra 1998 e 2005, e l'entrata nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2011, Collina è stato il migliore di sempre.