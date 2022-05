Enorme cordoglio in quel di Montecarlo per i funerali di Mino Raiola, il procuratore sportivo in forma strettamente privata, come annunciato dalla famiglia, e non potevano mancare tutti i 'suoi ragazzi', lanciati nel mondo del grande calcio: da Halaand a Fabregas fino a molto commosso anche Zlatan Ibrahimovic che ha voluto dare un ultimo saluto all'artefice della sua incredibile carriera sportiva. "E' stato più un padre che un manager", questa la frase più ripetuta dal parco giocatori di Mino Raiola, deceduto il 30 aprile scorso all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo una lunga malattia. , il procuratore sportivo scomparso pochi giorni fa. La cerimonia si è svolta, come annunciato dalla famiglia, e non potevano mancare tutti i 'suoi ragazzi', lanciati nel mondo del grande calcio: da Halaand a Fabregas fino a Donnarumma e Verratti. Chiaramente,che ha voluto dare un ultimo saluto all'artefice della sua incredibile carriera sportiva. "", questa la frase più ripetuta dal parco giocatori di Mino Raiola,all’ospedaledi Milano, dopo una lunga malattia.

Come detto, la cerimonia si è svolta in forma privata anche se alcuni turisti e cittadini si sono accorti della folla e della grande commozione presente. Oltre ai calciatori, erano presenti anche i collaboratori stretti di Raiola e ovviamente i familiari che, prima della celebrazione, si sono stretti in un forte abbraccio per non dimenticare il procuratore scomparso.

