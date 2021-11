Brutte notizie dalla Germania: in Bundesliga 2, la sfida tra FC St. Pauli e SV Sandhausen in programma domenica prossima non potrà svolgersi come previsto. La partita è stata annullata perché l’SV Sandhausen non ha il numero minimo di giocatori richiesto dai regolamenti di gioco DFL a causa di un corrispondente ordine di quarantena del dipartimento sanitario responsabile.

Ad

Nel comunicato ufficiale si legge: “In Bundesliga 2, la sfida tra FC St. Pauli e SV Sandhausen in programma domenica prossima non potrà svolgersi come previsto. La partita è stata annullata perché l’SV Sandhausen non ha il numero minimo di giocatori richiesto dai regolamenti di gioco DFL a causa di un corrispondente ordine di quarantena del dipartimento sanitario responsabile”.

Champions League Clattenburg: "Nel 2016 diedi un rigore all'Atletico per compensare" 26 MINUTI FA

Da Del Piero a Maldini: la Top 10 dei giocatori più longevi

Serie A Spalletti: "Scudetto? Ci proviamo. Osimhen mi ricorda Van Basten" UN' ORA FA