Mistero a Parigi. Sotto la luce dei riflettori, questa volta, è la squadra femminile del PSG. La centrocampista Aminata Diallo sarebbe stata arrestata dalla polizia per aver architettato l’aggressione alla compagna di squadra Kheira Hamraoui.

Giovedì scorso, infatti, la campionessa d'Europa col Barcellona, era stata accompagnata a casa proprio da Diallo: fuori dalla sua abitazione sono comparsi due uomini mascherati con passamontagna che hanno trascinato Hamraoui fuori dall'auto e l'hanno colpita ripetutamente alle gambe con una spranga di ferro. L'attacco sarebbe durato diversi minuti al punto che Hamraoui è stata portata d’urgenza presso l'ospedale di Poissy, dove le sono stati applicati dei punti di sutura alle mani e alle gambe.

Secondo gli inquirenti sarebbe Diallo la mandante dell'aggressione per una insana rivalità nei confronti della compagna di spogliatoio che occupa la sua stessa posizione in campo. Infatti la 31enne non è stata in grado di scendere in campo nella vittoria per 4-0 contro il Real Madrid nella Champions League femminile. Mentre Diallo figurava tra gli 11 titolari.

Anche il PSG ha confermato l’accaduto con un comunicato: "Il Paris Saint-Germain può confermare che Aminata Diallo è sotto custodia di polizia presso il servizio regionale di Versailles in seguito all’attacco a una delle giocatrici del club avvenuto giovedì scorso. Il Psg condanna in modo assoluto la violenza. Da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell’intera squadra femminile".

Un vero e proprio thriller che farà discutere nei prossimi giorni.

