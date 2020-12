Tempi duri per Andrés Iniesta. L'ex stella del Barcellona, che da tre stagioni vive e gioca in Giappone con la maglia del Vissel Kobe, ha subito un brutto infortunio: uno strappo muscolare alla gamba destra l'ha costretto a un'operazione già effettuata a Barcellona. Secondo il Mundio Deportivo, starà fuori per circa quattro mesi. A 36 anni (ne avrà 37 con tutta probabilità quando tornerà a giocare) ora è lecito chiedersi: tornerà a giocare a calcio?