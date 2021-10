Il Kremin Kremenchuk dovuto affrontare un lungo viaggio per poter affrontare i rivali dell'Uzhgorod all'inizio di ottobre, nella Persha Liga ucraina: ore e ore sul pullman per un match che poi ha preso una brutta piega, e non solo per il risultato. Il Kremenchuk va sotto 1-0 al 65' grazie a un gol di Mykola Gayduchyk dopo un cross dalla fascia destra. In quella, dalle immagini si vede il n.18 della squadra ospite - Vitaliy Boyko - esultare per il gol degli avversari.

Le immagini fanno velocemente il giro dell'Ucraina e giungono al Comitato per l'etica e il fair play dell'Associazione ucraina di calcio (UAF): il giocatore risulta quindi indagato con il sospetto di aver inquinato la partita, ma lui nega e si difende.

Perché avrei viaggiato 20 ore per festeggiare un gol dei miei avversari?

"Se guardate l'intera partita, potrete vedere che alzo le mani e mi arrabbio ulteriormente. Non ero contento del gol, no. Non ero in nessun modo contento del gol dell'Uzhgorod. Come può una persona che ha viaggiato 20 ore su un autobus gioire per un gol di un'altra squadra? Ho rivisto la partita: tutti fanno degli errori. Forse eravamo troppo stanchi. Siamo andati a Uzhgorod per vincere e prenderci i tre punti. Ma il calcio è fatto così"

"Nessuno nella squadra mi ha fatto domande sulla mia reazione al gol dell'Uzhgorod. Hanno chiamato dalla FTC UAF. Hanno detto che non c'erano discussioni dopo aver visto il filmato. Se guardate l'intera partita, potete vedere dall'altra telecamera che alzo le mani e poi inizio a scuotere la testa"

I padroni di casa hanno poi raddoppiato su rigore, con Viktor Ryashko che ha trasformato dal dischetto all'83'. 2-0, ma i dubbi restano.

