Cosa non si fa per far sbagliare un calcio di rigore...

Succede in una partita giovanile nella regione della Cantabria, a Santander (Spagna) che nel corso del match tra Real Racing Club e Atlético Perines, il portiere Alvaro Jimenez adotti un modo tutto suo per distrarre l'avversario al momento del tiro del penalty. Prima lo marca stretto, non permettendogli di concentrarsi al meglio, poi prova a distrarlo mettendosi in ginocchio. Missione riuscita, visto che il tiro risulta molto lento e prevedibile e viene parato dall'astuto estremo difensore.