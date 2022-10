Il 2022 sarà l'ultimo anno per Gonzalo Higuain da calciatore professionista. Con una conferenza stampa a sorpresa, l'argentino (35 anni il 10 dicembre) ha annunciato il ritiro, non senza commozione: "È arrivato il giorno di dire addio, smetto nel momento migliore" ha detto leggendo una lettera. "Grazie di essere qui, ho pensato in questi giorni alla mia carriera e ho scritto alcune righe. Questo è il momento di comunicarvi una notizia su cui sto riflettendo molto: dico addio al calcio, una professione che mi ha fatto sentire un privilegiato". Sarà dunque l'Inter Miami l'ultima squadra della carriera del Pipita, che ha costruito il grosso delle sue fortune in Italia con le maglie di Napoli e Juventus prima di una breve parentesi al Milan.

Una macchina da gol impressionante, capace di segnare il primato di 36 gol in un solo campionato (poi eguagliato da Ciro Immobile). Prima di sbarcare da noi, Higuain era stato protagonista con le casacche di River Plate e Real Madrid mentre nel 2019 aveva fatto breve tappa al Chelsea. Nel suo palmarés figurano 14 trofei, tra cui tre campionati spagnoli, tre scudetti e una Europa League. Con la maglia dell'Argentina è stato vice-campione del Mondo a Brasile 2014 e ha collezionato 31 reti in 75 presenze. Per quanto riguarda le sue cifre con i club, l'argentino vanta 333 gol in 708 partite.

La decisione

"Questa decisione è stata presa negli ultimi 3-4 mesi, l'ho comunicato al club e abbiamo trovato un accordo. Quando sono venuto qui, l'ho fatto col piacere di giocare a calcio. Infatti smetto in uno dei momenti migliori della mia carriera, quest'anno mi sono divertito moltissimo. Sento un dolore nell'anima, ma è ora di una nuova esperienza e di godermi la famiglia. Ho sempre sognato di chiudere la carriera così, ho trovato un gruppo fantastico e voglio ringraziarli per avermi fatto tornare la voglia di giocare, non avrei mai pensato di trovare tutto questo in Mls. È la decisione più difficile per un calciatore, ma preferisco ritirarmi a questo punto della mia carriera. Ora sono concentrato al cento per cento sulle partite che restano. Aver giocato nove anni con l'Argentina e aver partecipato a tre Mondiali è stata la cosa più bella. Ho solo parole di gratitudine per quello che ho ricevuto"

Higuain scatenato: trascina l'Inter Miami con una doppietta

