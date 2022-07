Brutte notizie per Hope Solo: l'ex portiere della nazionale femminile degli Stati Uniti è stato condannato a due ani di reclusione con sospensione della pena per guida in stato di ebbrezza. Cosa ha combinato? La 40enne ex calciatrice si è dichiarata "colpevole" dopo che nell'aprile scorso fu trovata svenuta al volante della sua auto in un parcheggio in North Carolina il 31 marzo scorso con il motore ancora acceso e i suoi gemelli di 2 anni sul sedile posteriore.

Le accuse sono di guida in stato d'ubriachezza, resistenza all'arresto e maltrattamento d'infanti: l'ex giocatrice di Seattle, ritiratasi dalle scene ormai da 2016, era stata arrestata, prima di essere liberata.

Ad

Il post social

"Sono orgogliosa della maternità e di quello che io e mio marito abbiamo fatto giorno dopo giorno per oltre due anni durante la pandemia con due gemelli di due anni", ha scritto in un post sui social media. “Anche se sono orgogliosa di noi, è stato incredibilmente difficile e ho commesso un grosso errore. Sicuramente il peggior errore della mia vita. Ho sottostimato quanto l'alcol fosse diventata la parte distruttiva della mia vita. Il vantaggio di commettere un errore così grande è che le lezioni difficili vengono apprese rapidamente e, a volte, in modo molto doloroso".

