Calcio, i campionati che ripartono dopo il Coronavirus: date e dettagli

Il calcio, dentro e fuori i confini italiani, si è fermato, stoppato dall'emergenza e dalla paura del Coronavirus. Fino a quando è valida la sospensione dei campionati più importanti? Cerchiamo di fare chiarezza.

I campionati che ripartono

Bundesliga C'è il sì di Merkel: la Bundesliga ripartirà dalla seconda metà di maggio DA 6 ORE

Corea del Sud, K-League: 8 maggio

La stagione della K-League della Corea del Sud partirà venerdì. Inizialmente previsto per il 29 febbraio ma rimandato a causa del Coronavirus, il campionato potrà finalmente riprendere anche se a porte chiuse. Nel caso in cui un giocatore o un membro dello staff tecnico dovesse essere contagiato dal Covid-19, la squadra in questione dovrà restare isolata per le due settimane successive, senza disputare le partite in calendario. La prima giornata vedrà i campioni in carica dello Jeonbuk Hyundai Motors affrontare in casa il Suwon Samsung Bluewings.

Isole Far Oer, Formuladeildin: 9 maggio

Le Isole Far Oer il 9 maggio inizieranno la disputa del massimo campionato a 10 squadre. Lo faranno, con il benestare di OMS e UEFA, con due mesi di ritardo.

Germania, Bundesliga: 15 o 22 maggio

ll via libera definitivo alla ripresa della Bundesliga e pure della Zweite Liga, la Serie B tedesca, è arrivato dalla Cancelliera Angela Merkel: "Le partite possono essere giocate nel rispetto delle regole in vigore da metà maggio". Si riparte dunque nel weekend che inizia venerdì 15 o in quello che parte venerdì 22 maggio. Tutte le gare si giocheranno ovviamente a porte chiuse almeno fino ad agosto. La Bundesliga dovrebbe dunque essere il primo grande campionato europeo a ripartire.

Ungheria, OTP Bank League: 23 maggio

La ripresa è stata fissata per il 23 maggio con le semifinali della coppa nazionale - il derby Mtk-Honved e Mezokovesd Zsory-Fehervar - e sette giorni dopo la ripresa del campionato con la 26esima giornata della OTP Bank League.

Serbia, Superliga: 30 maggio

Anche la Federcalcio serba ha deciso: si riparte. La maggioranza dei club ha votato per la ripresa del torneo con un nuovo format. Si completeranno i quattro turni restanti del campionato, senza però play-off e play-out. Si riprenderà a giocare il 30 maggio e l’ultima giornata sarà il 20 giugno. La Coppa nazionale si giocherà, invece, dal 3 al 24 giugno. Sono state sospese le categorie inferiori. Da valutare il format per la stagione 2020-21.

Turchia, Super Lig: 12 giugno

I campionati di calcio in Turchia riprenderanno nel fine settimana dal 12 al 14 giugno. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio di Ankara (Tff), Nihat Ozdemir, al termine di una riunione del Consiglio direttivo dell'organismo.

Finlandia, Veikkausliiga: 1 luglio

Il primo luglio si ricomincia anche in Finlandia. Lo ha annunciato la Veikkausliiga. Si terminerà il 21 novembre. Vi saranno delle restrizioni, ad esempio non saranno ammesse oltre 400 persone sugli spalti. Gli allenamenti per i club sono previsti a partire da giugno.

I campionati in attesa di una data per ripartire

Italia, Serie A

Col nuovo DPCM di Conte, come preannunciato dal Primo Ministro domenica 26 aprile, la Serie A potrebbe riprendere gli allenamenti da lunedì 18 maggio con le sedute collettive. La data di ripartenza del campionato, invece, non è stata ancora stabilita. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo aver frenato per giorni, ha riaperto con decisione al calcio italiano: "La FIGC ha proposto un protocollo sul quale il comitato tecnico-scientifico ha ritenuto dover fare degli approfondimenti. L’audizione avverrà giovedì e speriamo possa servire per dare il via libera al protocollo visto che il calcio non permette né distanze di sicurezza, né l’utilizzo di dispositivi di protezione. Auspichiamo che tutti i campionati riprendano, ma oggi è impossibile dare una data precisa per la ripresa del campionato".

Inghilterra, Premier League

Tra le ultime a tenere aperti i propri stadi ai tifosi, la Premier League ha chiuso i battenti venerdì 13 marzo: anche il massimo campionato inglese si è adeguato alla quarantena generale di circa un mese, annunciando ufficialmente la sospensione delle attività fino a venerdì 3 aprile, poi allungata fino al 30 del mese e, infine, fino a data da destinarsi. Si discute di un ritorno l'8 giugno, data ancora non ufficiale. Nemmeno nella riunione del 1° maggio è arrivata una decisione definitiva, anche se "i club hanno confermato il proprio impegno nel terminare la stagione 2019/20, mantenendo l'integrità della competizione".

Spagna, Liga

Il Consiglio Superiore dello Sport ha approvato il protocollo della Liga per la ripartenza del campionato, concedendo il via libera ai test sierologici sui calciatori con sintomi dal 4 maggio. La volontà dei club sarebbe quella di ripartire con gli allenamenti la prossima settimana in vista di un possibile ma non ancora certo ritorno in campo per concludere il campionato.

Portogallo, Primeira Liga

Il Primo Ministro Fernando Gomes ha autorizzato il ritorno della Primeira Liga a partire da fine maggio e tutti i club sono già tornati ad allenarsi in campo, tranne il Santa Clara che continua l’attività sportiva a casa. Secondo i piani, la Primeira Liga ripartirà nell'ultimo weekend di maggio anche se manca ancora il via libera del Ministero della Salute, atteso nei prossimi giorni.

Russia, Russian Premier League

La Russian Premier League e la Federcalcio russa hanno annunciato un piano per far ripartire il calcio il 21 o il 28 giugno. Ci sono ancora otto giornate da disputare e la deadline per la chiusura del torneo è il 2 agosto.

Svizzera, Super League

ll Consiglio federale ha allentato le misure contro il Coronavirus per tante attività della Confederazione Elvetica. Non fa eccezione lo sport. A partire dall’11 maggio, gli allenamenti saranno di nuovo praticabili a condizione di applicare piani di tutela e prescrizioni d’igiene. Questo vale sia per lo sport di massa e di punta che per gli sport individuali e di squadra. Un passo in avanti decisivo verso la riapertura delle competizioni professionistiche, tra cui il calcio. Al momento, infatti, restano vietate, ma il Governo elvetico ha fatto intendere che se il trend dei contagi dovesse rimanere quello delle ultime settimane, i campionati professionistici potranno ripartire dall'8 giugno (a porte chiuse). Lugano e Sion sarebbero, invece, le società più convinte in un annullamento della stagione.

I campionati definitivamente sospesi

Olanda, Eredivisie

Decisione ufficiale del 24 aprile.

Francia, Ligue 1

Decisione ufficiale del 28 aprile.

Belgio, Jupiler Pro League

Decisione ufficiale del 6 maggio. Dopo quasi un mese la Jupiler Pro League ha deciso di non tornare sui suoi passi. L’assemblea generale ha deciso di interrompere definitivamente il campionato e di riprogrammare la Coppa verso l’inizio di agosto. Questo l’annuncio del presidente della Pro League, Peter Croonen: "In teoria c’è ancora la possibilità di giocarla all’inizio di agosto. La decisione dell’Assemblea Generale invece mette fine alla stagione per quanto riguarda i campionati".

