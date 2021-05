Il quotidiano svedese Aftonbladet ha svelato lo scenario nascosto dietro alla società Bethard: Ibra avrebbe ceduto la quota della compagnia di scommesse sportive. Si trattava di una quota di minoranza della compagnia con sede a Malta.

L'UEFA bussa alla porta di Ibra, lui fa un passo indietro...

L’interessamento di Ibra era stato messo sotto la lente di ingrandimento della UEFA; Ibrahimovic rischiava (e rischia tutt’oggi) una pesante sanzione qualora il suo coinvolgimento violasse le politiche UEFA in merito ad interessi finanziari in società di scommesse sportive (comma 4 dell'articolo 31).

E’ stata probabilmente questa minaccia a spronare l’abbandono del progetto da parte dello svedese, che in queste ultime ore ha venduto la sua quota di proprietà. La Bethard è stata venduta Esports Entertainment Group per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Tuttavia, questo allontanamento dalla società potrebbe non bastare per scampare ai provvedimenti disciplinari della UEFA: Ibra infatti detiene ancora il 10% della Gameday, società che continua a investire sul panorama delle scommesse sportive.

