panchina del Milan Primavera: Ignazio Abate è infatti il nuovo allenatore dei rossoneri! L'ex difensore, che ha oltre un decennio e che vanta qualcosa come 291 presenze in Serie A (condite da 5 goal e 23 assist), è stato infatti ufficializzato oggi, pur avendo iniziato ad allenare da neppure un anno. Gli ottimi risultati con la formazione U16 del club campione d'Italia in carica, portata in finale Scudetto poi persa 0-1 soltanto ai tempi supplementari contro la Roma allo stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno, gli sono però valsi la nomina a nuovo tecnico della Primavera maschile. Arrivo "a sorpresa" sulladelè infatti il nuovo allenatore dei rossoneri! L'ex difensore, che ha militato in prima squadra pere che vanta qualcosa come(condite da 5 goal e 23 assist), è stato infatti ufficializzato oggi, pur avendo iniziato ad allenare da neppure un anno. Glicon ladel club campione d'Italia in carica,poi persa 0-1 soltanto ai tempi supplementari contro laallo stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno, gli sono però valsi la nomina a nuovo tecnico della Primavera maschile.

Fino a qualche mese fa, il nome di Abate non era in cima alla lista dei candidati per la successione di Christian Terni, quest'ultimo subentrato ad interim a Federico Giunti - sollevato dall'incarico a fine aprile 2022 dopo il pesante k.o. casalingo (1-4) contro il Bologna e la situazione di classifica, col Milan che era al 14° posto, due soli punti davanti al Lecce (39 a 37) e alla zona Playout - ma il cammino con l'U16 rossonera ha decisamente cambiato le valutazioni del club.

Il comunicato del Milan

"AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera maschile a Ignazio Abate. Abate, cresciuto nel vivaio rossonero, ha iniziato la carriera da allenatore la scorsa stagione con gli U16, squadra con cui alla sua prima esperienza ha conquistato il secondo posto in finale scudetto. Il Club augura a Ignazio i migliori auguri di buon lavoro".

