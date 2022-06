Se il nome di Darren Harris non vi dice nulla, ve lo presentiamo subito. Quarantotto anni, autore di bestseller, coach motivazionale e (soprattutto) atleta disabile. Darren infatti è il calciatore non vedente con più presenze d'Inghilterra di tutti i tempi. Approda nel mondo del calcio nel 1996, salvo poi allontanarsene nel 2007 a causa della disillusione delle sue aspettative. Il judo diventa la sua occupazione a tempo pieno, portandolo ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008 nella categoria di peso -66 kg. Insomma un grande talento quello di Darren che nel 2011 torna al calcio continuando la collezione di presenze in campo.

Lo scorso weekend Harris ha partecipato alla finale del Blind Football alla FA Disability Cup a fianco del RNC Hereford, rendendosi protagonista di un gol incredibile.

Ad

UEFA Nations League Modric affonda la Francia, campioni del mondo ancora ultimi! 21 MINUTI FA

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/06) 31 MINUTI FA