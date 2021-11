Messi, ancora Lionel Messi. La Pulce argentina, anche nell'anno del suo clamoroso cambio di casacca dal Barcellona al PSG, si aggiudica il suo settimo Pallone d'Oro, allungando ulteriormente la sua striscia "record" del riconoscimento di France Football. Il sospetto che potesse essere ancora lui a salire sul palco era cominciato a ronzare allorquando Robert Lewandowski - classificatosi poi secondo con Jorginho 3° nella classifica generale - era stato annunciato come il vincitore di un premio nuovo e speciale: quello dell'"Attaccante dell'anno", quasi a risarcimento del mancato Pallone d'Oro 2020, non assegnato per via della pandemia di Covid-19 e conseguente sospensione di alcuni campionati europei nel corso della stagione 2019-2020.

PSG? Mi diverto, spero ancora per tanto tempo

"Oggi sono qui a Parigi. Sono molto felice, davvero molto felice, ho tanta voglia di continuare a lottare e raggiungere nuovi obiettivi. Non so quanti anni ancora, ma mi sto davvero divertendo. Ringrazio i miei compagni di squadra al Barça, Parigi e Argentina".

Dedica all'Argentina,a Maradona e... a Lewandowski

"Quest'anno, per me, il Pallone d'Oro non è il premio più importante del 2021, bensì il trionfo nella Copa America con la mia Argentina. E non posso non citare Diego Armando Maradona a un anno dalla sua scomparsa: il pensiero che non ci sia più mi addolora ancora tremendamente. Voglio però mandare un messaggio a Robert Lewandowski: spero che France Football possa risarcirti il premio che non hai potuto vincere l'anno scorso, che avresti strameritato".

L'albo d'oro

Da Rivera a Platini, passando per Baggio, Kakà e Fabio Cannavaro: il Pallone d'Oro ha una storia lunghissima che va dal 1956 e arriva fino ai giorni nostri. Se tutti ci ricordiamo gli ultimi anni, contraddistinti dalla rivalità infinita tra Cristiano Ronaldo (5 premi, per lui) e Lionel Messi, forse alcuni nomi dei primi anni dell'assegnazione vi saranno sfuggiti. Solo un portiere - Lev Yashin, che ora dà anche il nome all'estremo difensore più bravo - e tantissimi campioni, tra cui alcuni italiani - Sivori (oriundo), Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio e appunto Fabio Cannavaro. Ma per chi non se li ricordasse tutti, ecco l'elenco completo di tutti i vincitori, anno per anno, cliccando qui

