Radja Nainggolan è riuscito a far parlare ancora di sé. Nell’ultimo turno di campionato l’ex Roma e Inter, attualmente all’Anversa, è stato beccato dalle telecamere della tv belga VRT mentre fumava in panchina prima della sconfitta per 3-0 contro lo Standard Liegi. Dopo essere stato arrestato per aver guidato con la patente scaduta,è riuscito a far parlare ancora di sé. Nell’ultimo turno di campionato l’ex Roma e Inter, attualmente all’Anversa, è stato beccato dalle telecamere della tv belga VRT

La scelta del club è stata irremovibile: sospensione a tempo indeterminato. Il centrocampista, dopo l’ennesima scemenza, ha provato a scusarsi sul suo profilo Instagram: “Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po’ troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell’altro”. Vedremo se saranno sufficienti a ricucire la frattura con la società e tifosi.

