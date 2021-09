Una tragedia quella che ha colpito Marika Galizia, 27enne arbitra di Savona, morta dando alla luce il suo bambino, ancora, trasferito da Savona al Gaslini di Genova in terapia intensiva neonatale.

Un decesso davvero grave, tanto che la magistratura ha già aperto un'inchiesta: secondo l'ASL locale "Marika è stata ricoverata ieri mattina per il parto al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Lo stato di salute della paziente si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l’immediato trasferimento in rianimazione”

Chi era

Marika era un'arbitra stimata della sezione di Albenga, figlia di un assistente capo della Questura di Savona aggregato alla Polfer di Albenga.

Ecco la nota dell'AIA: "L’Associazione Italiana Arbitri è in lutto per la scomparsa della giovanissima Marika Galizia, 27 anni, della Sezione di Albenga. Marika, arbitro di calcio da 11 anni, ha perso la vita in seguito a complicazioni occorse subito dopo aver partorito il suo bimbo che attualmente si trova in prognosi riservata. Una notizia che ha sconvolto tutti i colleghi e verso la quale non ci sono parole".

"Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo bambino": è il messaggio di cordoglio pubblicato dal Milan sul proprio profilo Twitter.

