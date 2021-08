Grande scoperta in quel di Burgos, cittadina spagnola nella provincia di Castilla y Leon: il Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes ha ritrovato tracce di una specie di dinosauro mai vista prima. Collo lungo e coda lunga, quadrupede ed erbivoro. Ma soprattutto, in virtù della conformazione singolare delle zampe, il dinosauro si muoveva con un passo "deciso ed elegante".

Ecco che, per via di questa peculiarità, i paleontologi hanno affibbiato il nome di Don Andres Iniesta - ad oggi 37enne in forza ai giapponesi del Vissel Kobe - alla nuova specie. I paleontologi di Burgos lo hanno chiamato "Iniestapodus burgensis", poichè a detta loro si possono rintracciare "alcuni passi fermi, eleganti, aggraziati, ben marcati di un dinosauro di carattere pacifico".

Gli Iniestapodus sono stati localizzati in tre affioramenti rocciosi che fanno parte di Las Sereas, un sito con più di 1.000 tracce, esteso per circa 5,6 km di lunghezza tra Cubillejo de Lara e Mambrillas de Lara; In questo spazio sono stati finora identificate diverse impronte fossili di dinosauro.

