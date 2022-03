Nel pomeriggio della scorsa domenica - durante il match del campionato thailandese (Thai League 1) tra North Bangkok University e Bangkok - il giocatore della squadra ospite Aitsaret Noichaiboon ha perso completamente la testa scagliandosi sull'avversario Supasan Ruangsuphanimit - reo di averlo sgambettato poco prima - rifilandogli un terrificante colpo di gomito in pieno volto, in puro stile Thai-Boxe. Ecco il video:

Ad

Dopo l'inevitabile e sacrosanto rosso diretto Noichaiboon è stato anche licenziato in tronco dal proprio club. Stando ai media locali la squadra in cui militava l'aggressore pagherà le cure mediche per il malcapitato Supasan cui sono stati applicati ben 24 punti di sutura per sistemare la ferita al labbro.

Champions League Juve, i 3 motivi per credere alla qualificazione col Villarreal 2 ORE FA

Rissa in Gabon-Ghana: pugno di Tetteh che viene espulso

Calciomercato Il PSG bussa a Juve e Milan: Allegri e Leao nel mirino 3 ORE FA